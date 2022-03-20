Андрей Фурсов: США сломали Британии игру на Украине

Пользуясь спецоперацией России на Украине, США не только уничтожают ЕС, но и поломали Британии игру на Украине, то есть успешно ослабляют своих конкурентов. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов казахстанскому Youtube-каналу ZonaKZ.

"Атлантистские элиты в ЕС работают на американцев, которые решают свои задачи. Они уничтожают ЕС как своего конкурента, который получил страшный удар. Они же душат энергетически ЕС! И еще одна интересная вещь произошла. Американцы сломали британскую игру на Украине. Это напоминает Суэцкий кризис 1956 года. Британцы не случайно ушли из ЕС. Они покинули ЕС, понимая, что ЕС будут уничтожать и это бесперспективная зона. Им нужно создать свою глобальную зону. На что они могут претендовать? Когда-то это был Южный Китай и Ближний Восток. Южный Китай им не светит, если Си Цзиньпин останется у власти. На Ближнем Востоке тоже ситуация сложная. Поэтому британцы решили создать свою зону за счет проникновения в зону интересов исторической России. Это Восточная Европа, Закавказье и Средняя Азия. Причем в Восточной Европе они решили поддержать проект Новая Речь Посполитая - это Польша, Литва, Украина, Белоруссия. Лукашенко эту игру поломал. Второй заход был совсем недавно, когда британцы объявили, что они создают треугольник Британия - Польша - Украина. Теперь, после спецоперации, никакого треугольника не будет. Британцы могут играть только с Турцией в Закавказье и пытаться что-то делать в Средней Азии. То есть спецоперация России похоронила британский проект в Восточной Европе. Американцы могут только аплодировать. Они убрали конкурента. То есть игра идет очень сложная", - рассказал Фурсов.

На вопрос, не ведет ли в таком случае Россия спецоперацию в чужих интересах, эксперт ответил отрицательно.

"В результате Второй мировой войны главным бенефициаром оказались США. Значит ли это, что сталинский Советский Союз, который разгромил Германию, был пешкой в игре англосаксов? Конечно, не значит. США решают свои задачи. Мы же убираем нацистский режим, который угрожает жизни и безопасности нашей страны. Конечно, мы решаем свои задачи. И мы выбиваем из рук Запада его оружие. Потом что украинцы, точнее, укронацисты, - это единственные люди в Европе, которые могут воевать. Ни поляки, ни чехи, ни венгры, про французов и немцев и не говорю, не будут никогда воевать с Россией. Поэтому это оружие должно быть выбито из рук врага. В этом наш интерес в нашей игре", - заключил Фурсов.