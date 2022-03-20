20 Марта 2022
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Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины сблизились по некоторым критическим вопросам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиции России и Украины в переговорном процессе сблизились, однако некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

По каким именно темам совпадают позиции Москвы и Киева не уточняется.

По данным ТАСС, власти Турции хотят провести трехстороннюю встречу президентов России, Украины и Турции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Тайипа Эрдогана, сообщил министр.

"На сегодняшний день мы видим, что в принципе ни одна из сторон не против [встречи в Турции]. Некоторые другие страны также прилагают усилия по организации [их встречи], но мы рады принять их в Турции. В конце концов, важно, чтобы они встретились, будто то в Турции или в другой стране", - подчеркнул министр.

По словам Чавушоглу, у Анкары "есть желание провести эту встречу в трехстороннем формате [с участием Эрдогана]". "Это может произойти по просьбе двух лидеров. Встреча [глав МИД РФ и Турции] в Анталье прошла в трехстороннем формате по просьбе обеих сторон", - добавил он.

Теги: МИД Турции, Украина, Россия, переговоры



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