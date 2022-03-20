20 Марта 2022
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

Захарова высмеяла идею министра ФРГ есть меньше мяса, чтобы противостоять Путину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией восприняла совет министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, который предложил снизить потребление мяса, чтобы противодействовать Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр сообщил, что он вегетарианец, однако не станет агитировать всех отказаться от мяса.

"Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина", - заявил он. Оздемир считает, что к этому также относится и осознанный выбор покупок.

Захарова прокомментировала это заявление в своем telegram-канале.

"И это ведь только часть правды. Жаль он рассказал немцам всё до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", - отметила она.

Теги: Мария Захарова, мясо, министр ФРГ



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