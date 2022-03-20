20 Марта 2022
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Boeing 737 MAX Уральские авиалинии (2019) | Фото: Telegram-канал FlightMode

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный простой

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников в вынужденный простой, сообщает "Ъ".

Вынужденный простой предусмотрен планом антикризисных мероприятий, который был утвержден "Уральскими авиалиниями" на фоне геополитической ситуации. В настоящий момент компания готовит списки работников, которых отправят в простой. Оплата времени простоя будет производиться в соответствии с ТК РФ.

Ранее аналогичные меры авиакомпания предпринимала во время пандемии весной 2020 года. Цель мероприятий - сохранение деятельности компании, в том числе за счет снижения издержек.

Проблемы у перевозчика начались из-за закрытия неба европейских стран, установления временного режима использования воздушного пространства на южных направлениях, введения ограничительных санкций на использование авиатехники.

Напомним, из-за спецоперации России на Украине Евросоюз запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в РФ. Кроме того, авиавласти Бермудских островов приостановили действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний с кодами бермудского регистра (VQ и VP, в России таких 745). У "Уральских авиалинии" все самолеты (их 54) зарегистрированы на Бермудах. Сейчас авиакомпании переводят самолеты в российский реестр.

Теги: Уральские авиалинии, вынужденный простой, авиакомпания



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