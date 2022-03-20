Введение диктатуры: Зеленский запретил все оппозиционные партии

Владимир Зеленский запретил на время военного положения деятельность 11 оппозиционных политических партий, в том числе одну из самых популярных на Украине "Оппозиционную платформу - За жизнь". Об этом он объявил в своем новом видеоообращении.

Также оказались запрещенными: "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок" (подконтрольный олигарху Ринату Ахметову), "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо" (бывший мэр Херсона, который вошел в созданный в городе Комитет спасения за мир и порядок, выступивший за дружбу с Россией).

Предлогом для запрета стали связи этих партий с Россией, как сказал Зеленский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что это "обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным" без суда и следствия, на которую Европа снова закроет глаза. Зеленский же расколол общество.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не скрывал иронии.

"Самый демократический президент современной Украины сделал еще один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением СНБО он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на территории Украины. Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!" - написал Медведев.

Реакции запрещенных украинских партий пока не было. Однако блогер Анатолий Шарий уже резко высказался. Он считает, что Зеленский запретил две партии - ОПЗЖ и партию Шария, - а остальные "накидали для мусора и объемности". Он назвал Зеленского "диктатором на минималках".

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что есть информация, что все эти партии в офисе президента хотят вообще ликвидировать, чтобы никто не смел критиковать власть.

Кроме того, Зеленский подписал указ о единой информационной политике. Теперь все информационные телеканалы должны круглосуточно показывать марафон "Единые новости #UАвместе", транслирующий русофобскую пропаганду.