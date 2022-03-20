20 Марта 2022
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Шахтеры на фронте в Донецке (2021) | Фото: Накануне.RU

В Донецке обесточена шахта: под землей находятся 35 горняков

В Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 35 горняков, сообщили Накануне.RU в штабе территориальной обороны ДНР

"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. В настоящее время под землей находятся 35 горняков. Их будут выводить на поверхность, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Штаб территориальной обороны ДНР призывает местных жителей не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.

Теги: шахта, шахтеры, Донецк



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