В Донецке обесточена шахта: под землей находятся 35 горняков

В Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 35 горняков, сообщили Накануне.RU в штабе территориальной обороны ДНР

"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. В настоящее время под землей находятся 35 горняков. Их будут выводить на поверхность, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Штаб территориальной обороны ДНР призывает местных жителей не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.