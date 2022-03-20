Минобороны РФ заявило, что российская авиация за ночь поразила 62 военных объекта Украины

Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости, сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На направлении Новоселовка Вторая – подразделения Донецкой Республики продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка – Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое, где ведутся бои со вторым батальоном этой же бригады. Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Наступательные действия продолжаются.

Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.

Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2" в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм.

Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ "Буковель". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.