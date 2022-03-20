В Мариуполе младенец получил ранение во время обстрела украинскими войсками

Украинские войска 19 марта обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.

Кроме того, 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранение, среди них младенец.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России вместе с правоохранительными органами ЛНР и ДНР собрать и зафиксировать доказательства совершения преступления в отношении мирных граждан.

Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.