20 Марта 2022
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Происшествия В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

В Мариуполе младенец получил ранение во время обстрела украинскими войсками

Украинские войска 19 марта обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.

Кроме того, 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранение, среди них младенец.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России вместе с правоохранительными органами ЛНР и ДНР собрать и зафиксировать доказательства совершения преступления в отношении мирных граждан.

Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности.

Теги: младенец, ранение, обстрел, спецоперация на Украине



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