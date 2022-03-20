20 Марта 2022
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Роскосмос, космонавт, скафандр (2021) | Фото: roskosmos.ru

Санкции не повлияют на производство питания для космонавтов

Санкции стран Евросоюза и США никак не скажутся на производстве питания для космонавтов, поскольку оно создается из отечественного сырья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

Роскосмос приводит слова директора НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктора Добровольского.

"Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырье и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания все есть", — отметил он.

Основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты, получаемые путем удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду несколько лет. Часть блюд оставляют в первозданном виде, расфасовывая в консервные банки.

Теги: питание для космонавтов, санкции



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