Переговоры России и Украины в Беловежской пуще перенесли

Переговоры российской и украинской делегаций в Беловежской пуще перенесли на утро, 3 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу российской делегации Владимира Мединского.

По словам Мединского, также стороны обсудят прекращение огня. Украинская делегация выехала из Киева и прибудет на переговоры утром. Российские военные обеспечили коридор безопасности для делегации.

В состав российской делегации помимо Мединского входят замминистра обороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии и представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Ранее советник главы офисе Зеленского Михаил Подоляк анонсировал переговоры с Россией вечером 2 марта.

