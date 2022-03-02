03 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Переговоры России и Украины в Беловежской пуще перенесли

Переговоры российской и украинской делегаций в Беловежской пуще перенесли на утро, 3 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу российской делегации Владимира Мединского.

По словам Мединского, также стороны обсудят прекращение огня. Украинская делегация выехала из Киева и прибудет на переговоры утром. Российские военные обеспечили коридор безопасности для делегации.

В состав российской делегации помимо Мединского входят замминистра обороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии и представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

Ранее советник главы офисе Зеленского Михаил Подоляк анонсировал переговоры с Россией вечером 2 марта.

Теги: украина, переговоры, россия



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