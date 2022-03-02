Минобороны РФ предложило жителя Мариуполя, Харькова и Киева покинуть города по коридорам безопасности

Минобороны РФ сообщило, что для мирных жителей организованы безопасные коридоры, по которым они могут покинуть города Мариуполь, Киев и Харьков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают.

Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

Минобороны предупреждает, что в Мариуполе боевики нацбатальона "Азов" ночью заминировали производственные цеха завода "Азовсталь". Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

