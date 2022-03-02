02 Марта 2022
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(2006) | Фото: wwp.greenwichmeantime.com

Минобороны РФ: в Харькове украинские власти держат в заложниках студентов из Индии

Министерство обороны РФ обвинило украинские власти в захвате заложников. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, группа индийских студентов не может покинуть территорию Украины.

"По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород. По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия. Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ подчеркивают, что готовы отправить студентов домой с территории России на своих военно-транспортных самолетах, либо самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.

Теги: студенты из Индии, заложники, Минобороны



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