Минобороны РФ: в Харькове украинские власти держат в заложниках студентов из Индии

Министерство обороны РФ обвинило украинские власти в захвате заложников. Как сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, группа индийских студентов не может покинуть территорию Украины.

"По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород. По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия. Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ подчеркивают, что готовы отправить студентов домой с территории России на своих военно-транспортных самолетах, либо самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.