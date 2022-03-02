02 Марта 2022
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Экономика Центральный ФО В России Москва
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

Набиуллина заявила, что Центробанк справится с экономической ситуацией

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России справится с непростой экономической ситуацией, а также, что ее личная цель сделать так, чтобы люди и компании вышли из нее с наименьшими потерями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы регулятора, все сотрудники ЦБ работают больше обычного. Она призвала коллектив сплотиться, оставить любые разногласия и помогать коллегам.

"Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками, экономической и политической природы, и сейчас мы точно справимся", - сказала Набиуллина.

Напомним, Евросоюз пообещал развернуть против России тотальную экономическую и финансовую войну. Об этом ранее заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире France Info.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Москва не вернется к "лучшим намерениям" относительно Украины.

Теги: Эльвира Набиуллина, Центробанк, Банк России, экономика



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