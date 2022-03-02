Управделами УПЦ призвал открыть храмы круглосуточно для укрытия людей

Управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) призвал держать храмы открытыми круглосуточно, чтобы люди могли укрыться в них. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Иерарах отметил, что люди растеряны и напуганы. И Церковь должна помочь людям в непростое время.

"Кто хочет переждать обстрел, пусть переждет; кто боится и просит разрешить переночевать в храме, пусть ночует; у кого нет продуктов, постараемся их накормить", - сказал митрополит.

Интересно, что иерарх не призвал бороться против России, но напомнил, что "война - время особой горячей молитвы".

В первый день российской спецоперации предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий призвал президента России "немедленно прекратить братоубийственную войну". Хотя он выразил поддержку суверенитету Украины и ее защитникам, явно русофобских политических высказываний сделано не было.

Обращение Священного Синода УПЦ от 28 февраля выдержано в таком же тоне: война названа недопустимой, ее нужно прекратить как можно скорее, "чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс".