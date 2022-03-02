02 Марта 2022
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майдан, киев, баррикады (2014) | Фото:censor.net.ua

В Киеве царит хаос и беспредел, рассказал китаец

В Киеве царит хаос и беспредел. Оружие получили все без разбора, поэтому любой вооруженный бандит может расстрелять любого человека под видом "диверсанта". Об этом рассказал живущий в Киеве китаец. Видео опубликовано в YouTube.

По его словам, они убегали от вооруженных автоматами людей, которые ни с того ни с сего начали бежать за ними. Догнав, они спросили, русские ли они. Когда узнали, что он китаец, его отпустили. Но в Киеве стали плохо относиться и к китайцам как к политическим противникам украинцев. Он слышал от соотечественников, что их избили местные. Он призывает китайцев быть максимально осторожными в высказываниях.

Киевские власти раздали всем желающим более 25 тыс. автоматов под видом защиты города. На самом деле целью является вызвать как можно больше кровопролития, считают многие эксперты.

Теги: украина, киев



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