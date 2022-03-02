02 Марта 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров опроверг слухи о тысячах убитых чеченцев на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о многочисленных жертвах среди чеченского контингента на Украине.

"Друзья, фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики. Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, 2 сотрудника Минобороны РФ и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее. Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР нет. Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

 Глава республики также заявил, что бойцы из Чечни помогают жителям Украины продуктами и ведут себя максимально корректно.

"Скажу вам даже более. Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного Главнокомандующего. Так оно и происходит. Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от уст таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами", - пишет Кадыров.

Он призвал мирное население "смело обращаться за помощью к нашим ребятам – помогут, накормят, отогреют".

Теги: рамзан кадыров, слухи, военная операция, чечня



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