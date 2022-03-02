"Сима-Ленд" устроил флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

Команда "Сима-Ленда" вновь устроила флешмоб в поддержку президента Владимира Путина и спецоперации на Украине.

Помимо показательного выступления на камеру в брендированной одежде сотрудников, на сцене во время флешмоба появился и российский рок-музыкант Вадим Самойлов, исполнивший песню "За Донбасс". Более 5 тыс. работников подпевали: "За веру и за семью, за светлую мою душу живую, бес - не указ".

На сцену также вышел первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, заявив, что "маски сброшены" и сейчас "мы защищаем интересы нашей страны". Высказаться решила и депутат государственной думы ФС РФ VIII созыва Жанна Рябцева.

"8 лет идет война. 8 лет. Убивают детей, убивают женщин. 8 лет весь мир закрывает на это глаза. У меня ребенок болеет. Тяжело. И когда мы нажимали кнопку за то, чтобы поддержать президента, за Донбасс и за Луганск, я знала, чем мне это грозит - я под санкциями, вся моя семья под санкциями. И те приборы, которые стоят на моем ребенке, они американские. И я знаю, что сегодня я на кон поставила жизни своего ребенка. Но те убитые дети, они все расставили на свои места. Нужно единство, нужно сплотиться, но самое главное, нужна наша поддержка нашей армии. Мы вместе с президентом, мы вместе с нашей великой армией!" - заключила Рябцева.



Закончили сотрудники Сима-Ленда флешмоб поддержкой в сторону президента: "Владимир Владимирович, Екатеринбург с вами! Мы вместе с Донбассом!"

А пока, по мнению компании Андрея Симановского, весь Екатеринбург с Путиным, возле прокуратуры горожане собирают подписи, для прекращения военных действий на Украине.