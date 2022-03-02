С жительницы Южного Урала взыскали 2,6 млн рублей за лесной пожар

Жительницу Копейска обязали выплатить более 2,6 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду в результате пожара. Апелляционный суд оставил решение без изменения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 2020 года вблизи поселка Октябрьский произошел пожар. Огнем были повреждены лесные насаждения породы береза около 1,3 тыс. куб.м. Пожар возник на земельном участке женщины, который был не очищен от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов.

Прокурор обратился в суд в интересах главного управления лесами Челябинской области к местной жительнице о возмещении в доход федерального бюджета ущерба в размере более 2,6 млн рублей. Суд требования удовлетворил. Ответчик обжаловал решение, но суд жалобу не удовлетворил.