02 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

Посла Белоруссии срочно вызвали в МИД Молдавии из-за карты с военными действиями на Украине

Посол Белоруссии в Кишиневе Анатолий Калинин вызвали в МИД Молдавии после демонстрации в Минске изображения карты, на которой обозначен военный удар из Одессы в молдавскую сторону.

Карту показали в видеорепортаже с заседания Совета безопасности Белоруссии, по ней президент Александр Лукашенко разъяснял ситуацию с российской военной операцией на Украине.

Отметим, показывая карту, белорусский лидер отметил: "Работают хирургически". На карте Украина поделена на несколько зон с границами внутри страны, и почему-то аналогично выделена Молдавия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД, посол Калинин сообщил госсекретарю Молдавии Руслану Болбочану, что "информация на карте была представлена некорректно» должностными лицами Минобороны Белоруссии.

Болбочан заявил о необходимости "публичного вмешательства со стороны посольства Беларуси, которое позволило бы развеять циркулирующие в обществе заблуждения и слухи о возможном нападении на Молдавию".

Теги: молдавия, белоруссия, карта, лукашенко



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