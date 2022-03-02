Украину и Донбасс уже покинули около миллиона беженцев

Более 874 тыс. человек покинули Украину после начала военной операции РФ на прошлой неделе. Эта цифра "растет в геометрической прогрессии" и может преодолеть отметку в 1 млн человек в течение нескольких часов, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Представитель управления Шабия Мапнту заявила, что люди продолжают уезжать через западную границу Украины в соседние страны, со вторника уехали уже более 200 тыс. человек. Также она сообщила, что отъезд людей с Украины может стать "крупнейшим кризисом с беженцами в текущем столетии", который затмит ситуацию с сирийскими беженцами.

УВКБ ООН прогнозировало ранее, что страну может покинуть до 4 млн человек (около 10% населения), но этот прогноз будет пересматриваться управлением.

Согласно последним данным ведомства, более половины (почти 454 тыс.) уехали в Польшу, более 116 тыс. – в Венгрию, более 79 тыс. – в Молдавию. Еще 69 тыс. уехали в другие европейские страны, 67 тыс. – в Словакию.

При этом УВКБ не озвучивает данные о беженцах с Донбасса, которые начали эвакуироваться в Россию еще до признания РФ независимости ЛНР и ДНР. По данным на прошлую неделю, в Россию въехало более 120 тыс. жителей Донбасса.

Таким образом, если сложить данные УВКБ ООН и российских властей, страну уже покинуло около миллиона человек.