Нельзя исключить риски столкновения России и НАТО, - МИД РФ

Нельзя исключить возникновения инцидентов с НАТО, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, риски возникают, особенно в свете поставок оружия на Украину.

Дипломат при этом оценил заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине. Эти слова показывают, что у НАТО еще остался здравый смысл, отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, РФ продолжит настаивать на юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. Более того, вопрос гарантий безопасности будет оставаться ключевым для России.

Ранее Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой. По его словам, также этого не намерены делать отдельные страны, в том числе Германия.