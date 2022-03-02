02 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский Сбербанк: Изменений условий по уже выданным кредитам и ипотеке не будет

Сбербанк на Урале продолжает работать в штатном режиме, невзирая на нестабильную экономическую ситуацию в стране. Об этом в разговоре в полпредом в УрФО Владимиром Якушевым заявил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По его словам, физическим и юридическим лицам доступны их средства, как и возможность снятия денег и пополнения счета в рублях и иностранной валюте. Граждане также могут оплатить товары или услуги, обменивать валюты и совершать переводы и операции по пластиковым картам. Более того, свердловчанам не стоит опасаться изменений условий по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.

"Мы понимаем, что есть ограничения, которые создают сложности, но в целом ситуация под контролем, повода для беспокойства нет. Финансовая система обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, что сегодня Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. В кредитной организации объяснили, что дочерние банки столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности своих сотрудников.

25 февраля Сбербанк также сообщил, что продолжает работать в штатном режиме после того, как подпал под санкции США. В заявлении банка говорится, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Теги: Суховерхов, Сбербанк, Якушев



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