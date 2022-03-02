Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор экс-схиигумену Сергию

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Напомним, в ноябре прошлого года Измайловский районный суд Москвы приговорил Сергия к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения, а именно в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

При этом прокуратура требовала приговорить Романова к четырем годам колонии. Своей вины отлученный от церкви экс-схиигумен так и не признал.

Адвокаты Сергия подали апелляцию, на днях она поступила в Московский городской суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание, на котором будет рассмотрена жалоба на данный приговор, состоится 21 марта.

Напомним, также Николай Романов является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, по нему арестован его соратник Всеволод Могучев. Процесс по этому делу еще не начинался.