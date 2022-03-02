02 Марта 2022
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Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор экс-схиигумену Сергию

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).
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Напомним, в ноябре прошлого года Измайловский районный суд Москвы приговорил Сергия к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения, а именно в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

При этом прокуратура требовала приговорить Романова к четырем годам колонии. Своей вины отлученный от церкви экс-схиигумен так и не признал.

Адвокаты Сергия подали апелляцию, на днях она поступила в Московский городской суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, заседание, на котором будет рассмотрена жалоба на данный приговор, состоится 21 марта.

Напомним, также Николай Романов является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, по нему арестован его соратник Всеволод Могучев. Процесс по этому делу еще не начинался.

Теги: Сергий, приговор, апелляция, суд



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Ранее 22.06.2020 12:22 Мск Первое заседание по "ковид"-административке схиигумена Сергия состоится 7 июля
Ранее 22.06.2020 11:25 Мск Ксения Собчак едет на Средний Урал снимать фильм про одиозного схиигумена Сергия
Ранее 18.06.2020 09:20 Мск "Не отреклась ли Федерация хоккея от Дацюка?" Ургант выдал шутки про "захват" монастыря на Урале
Ранее 17.06.2020 20:10 Мск Поклонская не станет вмешиваться в конфликт с монастырем, взятым под контроль схиигуменом Сергием
Ранее 17.06.2020 18:07 Мск ФСБ опровергла визит в монастырь, взятый под контроль "духовником Поклонской"
Ранее 17.06.2020 13:03 Мск Полиция проверила уральский монастырь, взятый под контроль схиигуменом Сергием
Ранее 17.06.2020 07:36 Мск В епархии отрицают "захват" Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием
Ранее 15.06.2020 15:02 Мск Епархиальный суд в Екатеринбурге не смог решить судьбу одиозного схиигумена Сергия
Ранее 14.06.2020 10:05 Мск "Гроб, крест и гвозди у меня есть": одиозный схиигумен Сергий обратился к митрополиту Кириллу
Ранее 11.06.2020 08:52 Мск Скандального схиигумена Сергия ждет суд за фейки о коронавирусе
Ранее 10.06.2020 13:22 Мск YouTube заблокировал новое обращение схиигумена Сергия, где тот нелестно отзывался о Путине
Ранее 09.06.2020 15:00 Мск Скандальный схиигумен Сергий может избежать церковного суда в Екатеринбурге
Ранее 05.06.2020 09:26 Мск "Он очень добрый": Дацюк поддержал схиигумена Сергия, выступавшего против "путинской коалиции"
Ранее 04.06.2020 16:51 Мск Центр Э усмотрел призывы к свержению власти в обращениях скандального схиигумена Сергия
Ранее 27.05.2020 08:12 Мск Одиозного схиигумена Сергия ждет суд Екатеринбургской епархии
Ранее 14.05.2020 11:01 Мск Одиозный схиигумен Сергий, которому Екатеринбургская епархия запретила проповедовать, неожиданно "вышел в эфир"
Ранее 27.04.2020 15:44 Мск Епархия запретила проповедовать экс-духовнику Поклонской, которого требуют привлечь за фейки по COVID


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