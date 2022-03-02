СЖР в связи с блокировкой "Эха Москвы" посоветовал журналистам тщательнее проверять свои источники

В Союзе журналистов России прокомментировали ситуацию с отключением эфира радиостанции "Эхо Москвы" и сайта телеканала Дождь"*. СЖР не стал комментировать тот факт, что в редакциях этих СМИ указывают на нарушения процедуры блокировки со стороны Роскомнадзора и видят в этом событии цензуру.

СЖР устроили "разъяснения Роскомнадзора": в ведомстве союзу заявили, что "Эху Москвы" и "Дождю"* предъявлялись требования об удалении фейковой информации, но они, якобы, проигнорировали их.

"Союз журналистов России еще раз обращается к коллегам: тщательно проверяйте свои источники, в особенности, когда речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. Не используйте СМИ для разжигания ненависти и призывов к насильственным действиям. Просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений и призываем журналистов, как в стране, так и за рубежом быть более терпимыми друг к другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня всем нам", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

СЖР в своем тексте не упоминает о позиции заблокированных СМИ. Неудивительно, что столь однобокая позиция была скептически встречена в профессиональном сообществе. Например, Telegram-канал "Планерка", освещающий жизнь медийной отрасли страны, пишет: "Наш любимый Союз журналистов России, выпив чашечку кофе и приняв ванну, высказался наконец-то по поводу закрытия "Дождя"* и "Эха Москвы". Знаете, что он сказал? Посоветовал журналистам тщательно проверять источники информации и не использовать СМИ для разжигания ненависти. Круто. Просто блеск".

Напомним, Роскомнадзор заблокировал радиостанцию и телеканал по требованию Генпрокуратуры. Та нашла в материалах этих СМИ фейковую информацию о военной операции России на Украине.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале по этому поводу: "Редакция Эха Москвы категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ".

"Дождь"* также заявил о намерении оспаривать решение РКН в суде.