02 Марта 2022
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Копейске осудят директора агентства недвижимости за мошенничество при продаже жилья

Директора агентства недвижимости в Копейске будут судить по обвинению в мошенничестве при продаже жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2016 - 2019 гг. обвиняемая сообщала своим клиентам заведомо ложные сведения о возможности приобретения ими права требования о передаче жилых помещений в строящихся домах за стоимость, меньшую чем средняя стоимость приобретения подобного права требования, сформированную на рынке операций с недвижимостью.

Она составляла фиктивные документы, содержащие сведения об уступке права требования в пользу потерпевших со стороны иных лиц и организаций, в реальности не имеющих отношения к данным правам требования и неосведомленных о преступных действиях обвиняемой. Фиктивные документы она передавала потерпевшим, а деньги похищала.

Потерпевшими по делу признаны 27 человек. Объекты недвижимости, транспорт и денежные средства обвиняемой арестованы.

Теги: мошенничество, суд,



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