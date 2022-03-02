В Копейске осудят директора агентства недвижимости за мошенничество при продаже жилья

Директора агентства недвижимости в Копейске будут судить по обвинению в мошенничестве при продаже жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2016 - 2019 гг. обвиняемая сообщала своим клиентам заведомо ложные сведения о возможности приобретения ими права требования о передаче жилых помещений в строящихся домах за стоимость, меньшую чем средняя стоимость приобретения подобного права требования, сформированную на рынке операций с недвижимостью.

Она составляла фиктивные документы, содержащие сведения об уступке права требования в пользу потерпевших со стороны иных лиц и организаций, в реальности не имеющих отношения к данным правам требования и неосведомленных о преступных действиях обвиняемой. Фиктивные документы она передавала потерпевшим, а деньги похищала.

Потерпевшими по делу признаны 27 человек. Объекты недвижимости, транспорт и денежные средства обвиняемой арестованы.