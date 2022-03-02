Власти Прикамья отменили QR-коды

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об отмене QR-кодов. Информация была озвучена во время заседания регионального оперштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Было отмечено, что введенные ограничения должны были простимулировать людей вакцинироваться. В настоящий момент коллективный иммунитет приблизился к 70%. Ограничения вызывают неудобство у людей.

"Эффект от QR-кодов себя фактически исчерпал", - подчеркнул Дмитрий Махонин.

За две недели заболеваемость снизилась на 20%. Впервые за два месяца за сутки выявлено менее 3 тыс. заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2 998 новых случаев COVID-19. Из них 573 - дети до 17 лет включительно.



Общее число инфицированных в Прикамье достигло 323 652. По состоянию на утро 2 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 417 199 человек. 1 356 548 жителей завершили курс вакцинации.



На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 305 пациентов. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 377 человек.

Система QR-кодов в регионе была введена с 25 октября.