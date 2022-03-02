02 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Нелегальный мигрант (2017) | Фото: ГУ МВД России по СО

УФСБ поймали свердловчан, незаконно поставляющих мигрантов в РФ

Двоих жителей Свердловской области приговорили к реальному лишению свободы за организацию незаконной миграции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по региону, только за два года нарушителями закона были оформлены лжевизы для 147 иностранных граждан. Сами подсудимые также являются гражданами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Подопечные" мошенников работали по всей стране.

"Оперативными и следственными подразделениями регионального ФСБ проведена работа по выявлению и документированию фактов противоправной деятельности, а также последующее расследование уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.

В феврале текущего года суд постановил назначить наказание двум жителям Среднего Урала в виде лишения свободы от 2 до 3 лет с отбыванием уголовного наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: УФСБ, лжевизы, мигранты



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