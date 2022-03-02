ЕС запретил проводить любые операции с евро в России

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Решение принято в рамках очередного санкционного пакета.

Исключения - личное использование физическими лицами, путешествующими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом, пишет "Интерфакс".

Также сегодня Евросоюз опубликовал документ об отключении от SWIFT банков ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Мера вводится с 12 марта.