В мэрии Екатеринбурга рассказали, как бесплатно провести газ до земельного участка

В администрации Екатеринбурга рассказали горожанам о порядке подачи документов на бесплатное проведение газовых сетей до своего земельного участка.

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По словам специалистов управления жилищного и коммунального хозяйства, основным условием для включения участка в план является его нахождение в газифицированном населенном пункте. Заявку на подключение можно подать на официальном сайте оператора газификации, портале Госуслуг или обратившись в АО "Екатеринбурггаз" (улица Белинского, 37).

К заявке обязаны быть прикреплены следующие документы: ситуационный план земельного участка (можно сделать самостоятельно); копия документа, подтверждающего право собственности на участок и домовладение; копии паспорта и СНИЛС. После принятия заявки гражданину будет направлен договор, содержащий информацию о сроках выполнения работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, мероприятия по подключению газа в границах земельного участка, а также покупка и монтаж оборудования оплачиваются самим гражданином. Однако люди, получающие государственную социальную помощь – пенсионеры, малоимущие, инвалиды и другие категории – при обращении в территориальное управление министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства имеют право на компенсацию затрат в размере 70 тысяч рублей.

"Активная фаза работ по догазификации на территории Екатеринбурга началась в ноябре 2021 года после вступления в силу принятых Правительством РФ нормативно-правовых актов. В городе планируется осуществить догазификацию более чем 2 тысяч домовладений. На сегодняшний день в "Екатеринбурггаз" поступило 518 заявок о заключении договоров технологического присоединения", - рассказал глава управления ЖКХ администрации города Александр Брагин.