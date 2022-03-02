Уральские строители предложат Минстрою увеличить число мигрантов для поддержки отрасли

В качестве мер поддержки отрасли, "Гильдия строителей Урала" предложит Минстрою РФ увеличить число рабочих из Средней Азии. Более того, строители предлагают увеличить число поставок из КНР, вместо отказывающих в сотрудничестве западных компаний.

"Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников озвучил предложения по приоритетным мерам поддержки строительной отрасли в связи с ситуацией в мире, актуальные на март 2022 года. Они будут направлены в Минстрой России для рассмотрения. Поддержание и наращивание поставок оборудования и технологий из КНР, в том числе с использованием железнодорожного транспорта без вовлечения международных морских перевозчиков. Предлагаем максимальную либерализацию возможностей въезда трудовых ресурсов из стран Средней Азии", - сообщает пресс-служба Гильдии.

Соответствующее предложение будет направлено в Минстрой уже в ближайшее время. В документе также говорится о необходимости форсированного развития импортозамещения, поскольку без лифтов, двигателей, систем оповещения и другого оборудования от привычных поставщиков, на финальном этапе встали целые проекты.

Уральские строители обратили внимание и на семейную ипотеку, предложив продлить уже действующую программу и создать новую инициативу, которая будет соответствовать действующей ставке рефинансирования.