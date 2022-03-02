02 Марта 2022
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Происшествия Пермский край
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье вновь рассмотрят уголовное дело о срыве госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке

Пермский краевой суд отменил постановления Ленинского районного суда Перми, который переквалифицировал уголовное дело бывшего генерального директора "Управления капстроительства Пермского края" Дмитрия Левинского со злоупотребления полномочиями на халатность и прекратил его за истечением сроков давности. Речь идёт о срыве госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.

Напомним, Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый подписал акт о приёмке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. Подрядчик незаконно получил 52 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, а исполнение контракта не завершено.

Ленинский райсуд Перми переквалифицировал дело со злоупотребления полномочиями на халатность, а потом и вовсе прекратил его. Пермский краевой суд, отменив это решение, направил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию. Работы, ради которых заключали договор, остановлены.

Теги: Усть-Качка, водохранилище, Управление капстроительства



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Ранее 14.12.2021 16:30 Мск Дмитрия Левинского освободили от наказания за срыв госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке


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