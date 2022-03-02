ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз опубликовал документ об отключении от SWIFT банков ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Список включает ряд кредитных организаций, против которых уже введены санкции со стороны ЕС.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отключение SWIFT помешает банкам работать по всему миру и заблокирует российский экспорт и импорт.

"Сбербанк" и "Газпромбанк" в списке не фигурируют. Как сообщалось, Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, с целью предотвратить дефицит топлива на мировых рынках и роста цен на него.