Куйвашев рассказал, как будут спасать свердловскую экономику на фоне санкций

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил перечень мер, которые, как предполагается, помогут сохранить бюджет региона в непростой экономической ситуации, в том числе из-за введенных против России санкций.

Как сообщил сегодня глава Среднего Урала у себя в Instagram, сейчас одна из главных задач – сохранить деньги области, чтобы продолжать исполнять все обязательства, в первую очередь, по выплатам зарплат и пособий.

"После совещания с вице-премьерами правительства России я составил список поручений, которые помогут нам сохранить бюджет. Вот только некоторые из них", - перечислил Куйвашев.

Так, министерство экономики будет собирать информацию о состоянии предприятий на фоне санкций, чтобы можно было быстро реагировать на ситуацию. МинАПК будет постоянно отслеживать изменения цен на продукты, особенно первой необходимости. Все инвестиционные проекты будут проанализированы, чтобы понять, где есть риски непоставки иностранного оборудования.

Департамент госзакупок проанализирует контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций. Также ведомство составит список организаций, которые попали под санкции. По словам губернатора, новые госконтракты будут заключаться только в крайних случаях, а новые бюджетные обязательства пока приниматься не будут.

"Главам городов и районов я также рекомендую внимательно пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муниципальными контрактами. Никакого расточительства быть не должно", - призвал Евгений Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны.