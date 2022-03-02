02 Марта 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
строительный кран, высота (2016) | Фото:https://vk.com/shizzzzz

Власти Прикамья создали оперштаб, чтобы следить за ценами на стройматериалы

Минстрой Пермского края создал оперштаб, который будет собирать и анализировать информацию о резком повышении цен на материалы и оборудование. Это было сделано по поручению губернатора края Дмитрия Махонина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Министерство строительства работает в постоянном контакте с отраслевыми и муниципальными заказчиками. Также от подрядчиков начали поступать многочисленные обращения о спекулятивном увеличении цен на различные строительные материалы и оборудование. Отмечается повышение прайсов в том числе на партии, забронированные ранее", - говорится в сообщении ведомства.

О фактах повышения цен следует сообщать на электронную почту минстроя. Собранную информацию министерство будет направлять в Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу для проверки законности и обоснованности повышения цен.

Министр строительства региона Андрей Колмогоров отметил, что важной задачей является принятие грамотных решений по стабилизации цен в строительстве, которые позволят не допустить спада объемов строительства и срыва сроков возведения социальных объектов.

"Кроме того, прошу подрядчиков строительства, застройщиков и производителей провести анализ проектной документации на предмет возможной замены материалов и оборудования импортного производства на аналоги отечественного производства", - обратился к представителям строительной отрасли министр.

На заседании правительства Пермского края губернатор отметил, что в связи с тем, что сейчас меняются процентные ставки по ипотечным кредитам, и обостряется обстановка с поставками материалов, нужно понимать планы компаний на ближайшее время и совместной выработки стратегии в текущих обстоятельствах. Губернатор заверил, что власти региона продолжат реализацию всех проектов, в том числе инвестиционных и с применением механизма ГЧП.

Теги: стройматериалы, минстрой, оперштаб



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