02 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Российским айтишникам дадут льготную ипотеку и отсрочку от армии

Правительство России объявило о новом пакете преференций для компаний и сотрудников IT-отрасли. На заседании кабмина о нем объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, планируется что налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%.

Сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Также правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Теги: it-отрасль, преференции, отсрочка от армии, льготная ипотека



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