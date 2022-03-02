Российским айтишникам дадут льготную ипотеку и отсрочку от армии

Правительство России объявило о новом пакете преференций для компаний и сотрудников IT-отрасли. На заседании кабмина о нем объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, планируется что налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях – по ставке, не превышающей 3%.

Сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Также правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.