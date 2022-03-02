В Челябинске гособвинение просит 12,5 лет колонии для экс-замминистра Бахаева

Гособвинение просит назначить бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 29 млн рублей, экс-депутату Центрального района, директору группы компаний "Элефант" Михаилу Смирнову – 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 29 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня в Центральном районном суде прошли прения сторон по уголовному делу. Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве, Смирнов – в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере.

Как считает следствие, в 2017 году Бахаев и Смирнов похитили из бюджета области более 33 млн руб., выделенные на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Именно у Бахаева, по версии следствия, возник умысел на хищение средств путем завышения сметы на подготовку форума. В один из неустановленных дней экс-чиновник предложил Смирнову совершить хищение денежных средств путем привлечения "Элефант" в качестве подрядчика и заключения договоров по завышенной стоимости. За это, как считает следствие, Бахаев предложил Смирнову передать ему взятку не менее 2,9 млн руб., Смирнов передал деньги. После этого были заключены 13 договоров между АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" и "Элефант-Формат" по подготовке форума по завышенным ценам на вышеуказанную сумму свыше 33,5 млн. рублей.

Подсудимые вину не признали. Государственный обвинитель также просит суд запретить Бахаеву занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в органах государственной и муниципальной власти на срок 10 лет.