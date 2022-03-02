02 Марта 2022
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Политика Украина
Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Офис Зеленского: Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером

Советник главы офисе Зеленского Михаил Подоляк анонсировал переговоры с Россией вечером 2 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, делегации будут в том же составе.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может сообщить, когда состоятся новые переговоры с российской стороной. "Когда состоятся новые переговоры - на данный момент неизвестно", - написал он в фейсбуке.

Кулеба добавил, что Киев "готов к дипломатии", но не готов "к принятию каких-либо российских ультиматумов".

Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил об отсутствии связи с украинской делегацией со вчерашнего дня. Организаторы переговоров между Россией и Белоруссией не могут спрогнозировать, когда они начнутся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация 2 марта, ближе к вечеру, прибудет на место второго этапе переговоров с представителями Украины.

Теги: мид украины, переговоры, россия



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