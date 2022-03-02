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Политика В России
Андрей Фурсов (2014) | Фото: Накануне.RU

Андрей Фурсов: 90-е окончательно закончились

Проведение специальной военной операции на Украине означает, что 90-е окончательно закончились. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов в своем видеообращении по случаи достижения численности группы "ВКонтакте" 100 тыс. человек.
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Даже возвращение Крыма еще "не означало тотального разрыва с Постзападом, когда все маски сброшены, когда начинается война на финансовое и информационное уничтожение". Хозяева киевского режима в глумливой форме отказались обеспечить элементарную безопасность России.

"А ведь в конце 90-х Кеннан, вовсе не любитель России, говорил, что расширение НАТО на восток, где НАТО никто не угрожает, - это большая ошибка, которая рано или поздно приведет к конфликту с Россией. В начале 2010-х Киссинджер говорил, что политика США недальновидна и они потеряют Россию. Так оно и вышло. Самый прозападный в истории режим в России под давлением самого Запада перестал отступать", - сказал Фурсов.

При этом подготовка к противостоянию в России была неудовлетворительной. Нужно было заранее уйти из всяких организаций, а не ждать исключения. Также нужно было придавить местную пятую колонну, которая является внутренним врагом.

"Я не представляю, чтобы США во время военных действий позволили у себя выступать каким-то оппозиционным силам. Если пятая колонна не будет отсечена от финансовых и информационных потоков и будет проигран внутренний фронт при внешней военной победе, то эта тактическая победа обернется стратегическим поражением. И власть в этом направлении очень недорабатывает, рискуя получить страшный удар в спину", - подытожил эксперт.

Власть должна пересмотреть многое во внутренней политике, потому что противостоять Постзападу можно только сообща, заключил Фурсов.

Теги: Андрей Фурсов, Украина



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