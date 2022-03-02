Фонд "Зоозащиты" в Екатеринбурге остановил прием животных из-за нехватки волонтеров и средств

Благотворительный Фонд "Зоозащита" вынужден приостановить прием животных из-за нестабильной экономической ситуации. Последняя, по словам представителей фонда, сильно сказалась на волонтерах и жертвователях, которые больше не могут помогать животным.

"На сегодняшний день Фонд вынужден приостановить прием животных, так как необходимо обеспечить всем необходимым тех, за кого мы уже взяли ответственность. А это 250 собак и около 150 кошек", - сообщает фонд у себя в Telegram-канале.

На данный момент неравнодушных свердловчан просят помочь с кормом для животных и переводом денежных средств, которые также пойдут на лечение и питание четвероногих. 132 тыс. 750 рублей уходит ежемесячно на покупку 90 мешков сухого корма для собак марки Дилли в Горном Щите. К счастью, по словам волонтеров, поставщики пошли навстречу фонду и разделили стоимость корма на три части. Сегодня долг за 30 мешков составляет 88 тыс. 500 рублей.

Гражданам также предлагается приносить сухой корм Педигри для взрослых собак всех пород, Чаппи мясное изобилие и Дог чау с ягненком и лососем. Для более полной информации о месте приема можно обратится в вотсап +79122659470

Висит долг и по оплате за операции и лечение 4 кошек и 2 собак в клинике Доктора Тебенькова - 78 тыс. 144,30 руб.

"Мы понимаем, что суммы не маленькие, но даже если каждый наш подписчик сможет перевести всего по 100 руб, мы уже сможем не только закрыть долг, но и закупить впрок корма, особенно лечебные, а также необходимые медикаменты. Не выпил лишнюю кружку кофе - спас жизнь! Вот такая грустная у нас на данный момент ситуация. Но мы верим в то, что добрых и неравнодушных людей много и нашим подопечным получится помочь", - написали в фонде.

Напомним, что после того, как губернатор Свердловской области объявил об отлове и стерилизации бездомных собак, в комментариях к нему обратились сами свердловчане. Пользователи сети отметили, что в регионе питомники держатся только за счет волонтеров и благотворителей, на чьи плечи и ляжет уход за четвероногими.