Фонд "Зоозащиты" в Екатеринбурге остановил прием животных из-за нехватки волонтеров и средств

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Собака (2022) | Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Фонд "Зоозащиты" в Екатеринбурге остановил прием животных из-за нехватки волонтеров и средств

Благотворительный Фонд "Зоозащита" вынужден приостановить прием животных из-за нестабильной экономической ситуации. Последняя, по словам представителей фонда, сильно сказалась на волонтерах и жертвователях, которые больше не могут помогать животным.

"На сегодняшний день Фонд вынужден приостановить прием животных, так как необходимо обеспечить всем необходимым тех, за кого мы уже взяли ответственность. А это 250 собак и около 150 кошек", - сообщает фонд у себя в Telegram-канале.

На данный момент неравнодушных свердловчан просят помочь с кормом для животных и переводом денежных средств, которые также пойдут на лечение и питание четвероногих. 132 тыс. 750 рублей уходит ежемесячно на покупку 90 мешков сухого корма для собак марки Дилли в Горном Щите. К счастью, по словам волонтеров, поставщики пошли навстречу фонду и разделили стоимость корма на три части. Сегодня долг за 30 мешков составляет 88 тыс. 500 рублей.

Гражданам также предлагается приносить сухой корм Педигри для взрослых собак всех пород, Чаппи мясное изобилие и Дог чау с ягненком и лососем. Для более полной информации о месте приема можно обратится в вотсап +79122659470

Висит долг и по оплате за операции и лечение 4 кошек и 2 собак в клинике Доктора Тебенькова - 78 тыс. 144,30 руб.

"Мы понимаем, что суммы не маленькие, но даже если каждый наш подписчик сможет перевести всего по 100 руб, мы уже сможем не только закрыть долг, но и закупить впрок корма, особенно лечебные, а также необходимые медикаменты. Не выпил лишнюю кружку кофе - спас жизнь! Вот такая грустная у нас на данный момент ситуация. Но мы верим в то, что добрых и неравнодушных людей много и нашим подопечным получится помочь", - написали в фонде.

Напомним, что после того, как губернатор Свердловской области объявил об отлове и стерилизации бездомных собак, в комментариях к нему обратились сами свердловчане. Пользователи сети отметили, что в регионе питомники держатся только за счет волонтеров и благотворителей, на чьи плечи и ляжет уход за четвероногими.

Теги: Зоозащита, Екатеринбург, животные, деньги, благотворители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5111

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети