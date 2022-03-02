Отказ Ford от работы в России не повлияет на техобслуживание свердловских "скорых"

Жителям Свердловской области не стоит опасаться, что отказ Ford работать в России может повлиять на техобслуживание автомобилей "скорой помощи" в регионе.

Сегодня стало известно, что американская корпорация Ford приостанавливает свою деятельность в РФ из-за последних событий на Украине.

"В связи со сложившейся ситуацией мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении на сайте корпорации.

На этой неделе уральские меценаты передали екатеринбургской станции скорой медицинской помощи им. Капиноса 20 специализированных автомобилей класса "В" на базе Ford Tranzit. Их будут использовать, в том числе, для выездов к пациентам с коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, повлияет ли отказ Ford от работы в нашей стране на техническое обслуживание машин "скорой помощи" в регионе.

"Это не повлияет на работу санитарного транспорта", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что в последние дни закупочные цены на лекарства в России выросли на 1,5-25% в зависимости от региона. На волне ажиотажа россияне энергично делают запасы: продажи препаратов за последнюю неделю подскочили сразу на 26%.