Отказ Ford от работы в России не повлияет на техобслуживание свердловских "скорых"

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России За рубежом Украина
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины Екатеринбургу (2022) | Фото: Накануне.RU

Отказ Ford от работы в России не повлияет на техобслуживание свердловских "скорых"

Жителям Свердловской области не стоит опасаться, что отказ Ford работать в России может повлиять на техобслуживание автомобилей "скорой помощи" в регионе.
Читайте также:

Сегодня стало известно, что американская корпорация Ford приостанавливает свою деятельность в РФ из-за последних событий на Украине.

"В связи со сложившейся ситуацией мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении на сайте корпорации.

На этой неделе уральские меценаты передали екатеринбургской станции скорой медицинской помощи им. Капиноса 20 специализированных автомобилей класса "В" на базе Ford Tranzit. Их будут использовать, в том числе, для выездов к пациентам с коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, повлияет ли отказ Ford от работы в нашей стране на техническое обслуживание машин "скорой помощи" в регионе.

"Это не повлияет на работу санитарного транспорта", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что в последние дни закупочные цены на лекарства в России выросли на 1,5-25% в зависимости от региона. На волне ажиотажа россияне энергично делают запасы: продажи препаратов за последнюю неделю подскочили сразу на 26%.

Теги: Ford, скорые, автомобили, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5111

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети