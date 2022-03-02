Собчак улетела, но обещала вернуться

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она эмигрировала за границу. Она действительно улетела из страны, но в отпуск.

"Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания - даже ребёнку - надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт. Муж (режиссер Константин Богомолов – прим. ред.) в Москве - приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок", - прокомментировала Собчак свой отъезд в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак не назвала страну, в которую она улетела отдыхать, по данным некоторых Telegram-каналов, она отправилась в Турцию.