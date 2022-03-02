С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня

Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил об отсутствии связи с украинской делегацией со вчерашнего дня.

Организаторы переговоров между Россией и Белоруссией не могут спрогнозировать, когда они начнутся.

Также Воскресенский сообщил, что украинская сторона официально не озвучила ни одного условия на переговорах с Россией.

"Требования постоянно озвучиваются разными спикерами и меняются, в этом вся проблема", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация 2 марта, ближе к вечеру, прибудет на место второго этапе переговоров с представителями Украины. "Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал он.

Источник "Интерфакса" утверждает, что переговоры между Украиной и Россией в Белоруссии возможны ближе к концу недели. По его данным, сегодня проведение второго раунда переговоров маловероятно.

Ранее СМИ сообщали, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры между Россией и Украиной могут закончиться встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Первый раунд переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области завершился вечером 28 февраля, он длился пять часов.