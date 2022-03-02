02 Марта 2022
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Политика За рубежом
(2005) |

НАТО не планирует военного вмешательства из-за событий на Украине

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, также этого не намерены делать отдельные страны, в том числе Германия, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО. "Если партнеры не хотят, чтобы мы были в НАТО, то нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский. Он также предупредил страны альянса, что "если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО".

Теги: нато, украина, шольц



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