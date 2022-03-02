Семья мигранта, напавшего на педагога и ее дочь на Сортировке, обратились к Куйвашеву

Родители и старший брат Нагима Байрамова, арестованного за нападение на уральского педагога и ее дочь на Сортировке, записали обращение к Евгению Куйвашеву. Семья заявила, что конфликт был обоюдный, пусть и начался с провокации подростков. Сейчас же 16-летний парень может оказаться в колонии, что достаточно сурово, пусть и за такой проступок. Более того, родители уверены, что наказание для их сына будет скорее показательным, после обнородования конфликта самим губернатором.

"Мы семья Намига Байрамова. Мы граждане Российской Федерации. Мы бы хотели показать свою историю в данном конфликте. Данный конфликт был обоюдный, это не было избиением, не было нападением. В начале данной истории произошла провокация со стороны парней, что привело к развитию драки. Из-за широкой огласки были вынесены слишком суровые меры пресечения в виде детской колонии в городе Кировграде. Хотели бы донести до вас, что нас обижают высказывание некоторых чиновников "эти южане". Хотим обратить ваше внимание, что мы граждане Российской Федерации. Я Байрамов Самиг проживаю в России всю свою жизнь. Я тут родился. Мы хотим, чтобы этот случай расценивали не как межнациональный конфликт, а как бытовой случай и провели объективное расследование", - заявил старший брат Намига.

Родные подростка не отрицают, что мальчик связался с плохой компанией, но уверяют, что Намиг осознал содеянное. Семья также хотела принести извинения пострадавшим, однако в полиции им не дают их контактов.

Отец подростка Шахаддин работает охранником в одном из ТЦ Екатеринбурга, мама Амига - поваром в детском саду, а старший брат - студент мединститута.

Напомним, что после инцидента 11 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что разберется с мигрантским "беспределом". 17 февраля глава региона поручил проанализировать все аналогичные случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору глава поручил встретиться со всеми диаспорами южан и предупредить о жестком пресечении таких вопросов. За это время специалистам также было поручено проанализировать правомерность нахождение данных подростков и их семей на территории РФ и Свердловской области.

Арестованы только двое из пяти подростков, участвовавших в нападении на екатеринбурженок. Результатом диалога с диаспорами стали решения по проведению среди подрастающего поколения воспитательных бесед.