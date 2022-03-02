02 Марта 2022
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Общество Свердловская область
судебный процесс (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Семья мигранта, напавшего на педагога и ее дочь на Сортировке, обратились к Куйвашеву

Родители и старший брат Нагима Байрамова, арестованного за нападение на уральского педагога и ее дочь на Сортировке, записали обращение к Евгению Куйвашеву. Семья заявила, что конфликт был обоюдный, пусть и начался с провокации подростков. Сейчас же 16-летний парень может оказаться в колонии, что достаточно сурово, пусть и за такой проступок. Более того, родители уверены, что наказание для их сына будет скорее показательным, после обнородования конфликта самим губернатором.
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"Мы семья Намига Байрамова. Мы граждане Российской Федерации. Мы бы хотели показать свою историю в данном конфликте. Данный конфликт был обоюдный, это не было избиением, не было нападением. В начале данной истории произошла провокация со стороны парней, что привело к развитию драки. Из-за широкой огласки были вынесены слишком суровые меры пресечения в виде детской колонии в городе Кировграде. Хотели бы донести до вас, что нас обижают высказывание некоторых чиновников "эти южане". Хотим обратить ваше внимание, что мы граждане Российской Федерации. Я Байрамов Самиг проживаю в России всю свою жизнь. Я тут родился. Мы хотим, чтобы этот случай расценивали не как межнациональный конфликт, а как бытовой случай и провели объективное расследование", - заявил старший брат Намига.

Родные подростка не отрицают, что мальчик связался с плохой компанией, но уверяют, что Намиг осознал содеянное. Семья также хотела принести извинения пострадавшим, однако в полиции им не дают их контактов.

Отец подростка Шахаддин работает охранником в одном из ТЦ Екатеринбурга, мама Амига - поваром в детском саду, а старший брат - студент мединститута.

Напомним, что после инцидента 11 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что разберется с мигрантским "беспределом". 17 февраля глава региона поручил проанализировать все аналогичные случаи, связаться со всеми пострадавшими, подготовить соответствующие документы. Вице-губернатору глава поручил встретиться со всеми диаспорами южан и предупредить о жестком пресечении таких вопросов. За это время специалистам также было поручено проанализировать правомерность нахождение данных подростков и их семей на территории РФ и Свердловской области.

Арестованы только двое из пяти подростков, участвовавших в нападении на екатеринбурженок. Результатом диалога с диаспорами стали решения по проведению среди подрастающего поколения воспитательных бесед.

Теги: мигранты, Сортировка, нападение, обращение, губернатор



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