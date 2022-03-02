02 Марта 2022
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Общество Санкт-Петербург
беглов, снег, лп (2021) | Фото: https://vk.com/vk.policyhumor

Очереди в травмпунктах и прием врача за пять тысяч: гололед разоряет жителей Петербурга

Некачественную работу коммунальных служб Санкт-Петербурга по очистке улиц от наледи прочувствовал на себя наш коллега. Из-за «медицинского коллапса», зафиксированного в городе, ему пришлось распрощаться с круглой суммой и потратить несколько часов на получение помощи.

В первый день весны, 1 марта, коллега испытал на себе последствия неочищенных улиц и «медицинского коллапса». Выходя из дома в Кировском районе на работу, он поскользнулся на наледи. В результате падения правая рука сильно опухла и было подозрение на перелом, из-за чего он был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Прибыв в травматологическое отделение на улице Косинова д. 17, коллега столкнулся с огромной очередью на прием к травматологу. Прождав практически два часа и так и не получив первичную консультацию, не говоря уже о рентгене, для прохождения которого нужно было отстоять еще большую очередь, мужчина был вынужден отправиться в платную медицинскую клинику EMS.

По прибытии он записался на пример к травматологу и на рентген. В общей сложности за оказанные медицинские услуги пришлось попрощаться с суммой в пять тысяч рублей.

«Просто ужас творится в государственных больницах. Куча людей со сломанными руками, ногами, пробитыми головами вынуждены часами дожидаться оказания экстренной медицинской помощи. Все ругаются, скандалят, однако власти за всю зиму так и не отреагировали на ситуацию», — заявил коллега.

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Данный пример наглядно демонстрирует отношение коммунальных служб города к уборке улиц. Помимо того, это доказывает, что для получения экстренной медицинской помощи петербуржцам придется либо отсидеть пол дня в очереди, либо распрощаться с круглой суммой денежных средств. Однако в Смольном до сих пор предпочитают «не замечать» эту проблему.

Это также доказывает и наличие «медицинского коллапса», о котором неоднократно сообщали СМИ. Примечательно, что ранее чиновники Смольного запретили травмпунктам разглашать информацию о количестве пострадавших от гололеда.

Теги: гололед, травмы, смольный, коммунальные службы



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