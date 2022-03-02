В украинских СМИ заговорили о возвращении Януковича

"Украинская правда" со ссылкой на источник в украинской разведке пишет, что Москва хочет объявить Виктора Януковича президентом Украины. Он будто бы находится в Минске.

Издание ожидает, что со стороны России возможен некий ультиматум или же готовится обращение Януковича к народу Украины.

Напомним, Янукович был отстранен от власти неконституционным путем через его "самоустранение", а "и.о. президента" Радой был объявлен Александр Турчинов. Обоих этих терминов в украинском законодательстве нет.

Конституция Украины предусматривает, что все бывшие главы государства сохраняют за собой звание президента пожизненно. Единственное основание для лишения этого звания - отстранение от должности в порядке импичмента, которая предусматривается статьей 105 конституции.