02 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-директора "Гринфлайта" признали банкротом из-за долга в 349 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом экс-директора "Гринфлайта" Сергея Мануйлова. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято сегодня. Введена процедура реализации его имущества.

Напомним, Мануйлов сам подал на банкротство. Сумма исковых требований – 349 млн рублей.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб.

В ноябре 2020 года Калининский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Мануйлова.

Теги: Сергей Мануйлов, банкротство, суд,



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