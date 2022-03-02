Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер – сенатор

Сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает, что в России возможно снятие моратория на смертную казнь. "Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер, он не связан с пребыванием страны в Совете Европы", - цитирует Клишаса РИА Новости.

26 февраля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своих соцсетях: "Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же, это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае".