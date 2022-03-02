В ДНР сбили две "Точки-У"

Силы ПВО ДНР сбили две ракеты "Точка-У", выпущенных украинским боевиками, сообщает Управление Народной милиции ДНР. Ракеты сбили над Докучаевском и Зугрэсом.

В предыдущие дни по городам ДНР было выпущено и сбито несколько таких ракет. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против ВСУ после обстрелов ракетами "Точка-У".

Украинские войска продолжают обстреливать территорию ДНР и даже предприняли попытку захватить позиции на окраине Горловки. Обстреливаются также Донецк и Докучаевск. Только за последние сутки четверо мирных граждан погибли, 23 получили ранения. Погибли два военнослужащих ДНР.