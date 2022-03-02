На Украине погиб военный из Нижневартовска

Во время проведения военной спецоперации на Украине погиб солдат, призванный из Нижневартовска, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мужество и героизм проявляют российские военнослужащие в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Украины. Боевые действия сопровождаются потерями – при исполнении воинских обязанностей погиб наш земляк Игорь Василенко, ушедший на службу по контракту из Нижневартовска", - говорится в официальной группе ХМАО "Югра" "Вконтакте".

Василенко родился в 1994 г. Он переехал в Нижневартовск с семьей из Башкирии, учился в школе № 15. В 2013 г. был призван на службу в армию, с 2015 г. служил по контракту. У погибшего остался сын. В школе, где учился Игорь Василенко, организован уголок его памяти.

"Пришла тяжёлая весть о гибели выпускника нашей школы Игоря Василенко, который жил и учился в Нижневартовске в школе № 15 с шестого по девятый класс. Игорь был профессиональным военным, ставшим на защиту мирного населения, он с честью служил Родине. Мы скорбим вместе с семьей погибшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования", – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях школы.

Губернатор Югры Наталья Комарова в телефонном разговоре выразила соболезнования матери, супруге погибшего, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Семье погибшего оказывается вся необходимая организационная и психологическая помощь. Для семьи – его родителей, супруги и сына – будут обеспечены все меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей: ежемесячные денежные выплаты, компенсации расходов на оплату жилья, услуг ЖКХ, медицинские услуги, обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение. От имени правительства автономного округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего", – отметили в департаменте.

Прощание с погибшим пройдет в Нижневартовске.

Напомним, ранее стало известно об аналогичной смерти солдат из Дагестана, Калмыкии, Мордовии, Ульяновской области, Краснодарского края, Астраханской области.